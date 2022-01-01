Минские соглашения и Нормандский формат – это поражение для Украины, - Юнус

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале Еспресо.TV



“Если вспомнить чего добивался президент Украины от президента США, то просьба была, чтобы США активно участвовали в Нормандском формате. То есть, присоединились к Франции и Германии, но, к сожалению, Украина этого не достигла, а Путин добился того, что президент США призывает работать Украину в рамках Минских соглашений, а это не принято для Украины. Это то, чего украине нужно остерегаться и предсказывать. Поскольку этот градус напряжения, который поднимает Путин своей эскалацией и бряцанием оружием, в первую очередь направлен именно на это.” - считает Юнус



Эксперт уверен, что если ОРДЛО было имплементировано в законодательное поле Украины, то это станет наполовину схожим с ситуацией с Крымом, со 100% королем Кремля. Юнус отметил, что это дестабилизирует Киев и ситуацию по всей Украине, насколько это потребуется Москве.



“Давайте называть вещи своими именами и не будем заниматься пропагандой, которую я наблюдаю на многих телеканалах и на Западе и Украине. Потому что это действительно серьезный вопрос – это общенациональный вопрос Украины. Это касается всех граждан Украины. Вы должны понять, что Минские соглашения и Нормандский формат – это поражение для Украины и потеря территорий и суверенитета. И вы все время будете находиться под протекторатом Москвы. Нужно противостоять этой линии. Ведь сегодня это стоит на повестке дня", - добавил Юнус

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