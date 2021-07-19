Минские соглашения и нарушение режима "тишины": ТКГ соберется на заседание
Трехсторонняя контактная группа 21 июля, на заседании в режиме видеоконференции рассмотрит вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом сообщила украинская делегация для участия в ТКГ в Telegram.
Как отмечается, согласно графику, на 20 июля запланированы видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной и экономической групп, а на 21 июля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
"Повестка дня: вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных шагов", - говорится в сообщении.
Участники ТКГ обсудят вопрос возобновления работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории и восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - говорится в сообщении.
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