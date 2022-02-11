Минские соглашения должны использовать только для возвращения пленных и чтобы не было огня, - нардеп Дунда

Об этом он сказал в эфире "Дебаты с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



"Возвращаясь к Минским соглашениям. Как они были выписаны - это фактически акт капитуляции Украины. Если их выполнять на условиях, которые предлагает Путин - это потеря Украиной своего суверенитета и своей независимости. Выполнить его с самого начала было невозможно на тех условиях, которые требует Москва", - отметил Дунда.



По его мнению, РФ хочет не Украину как государство, а дополнительную область или федеральный субъект в своей собственности так или иначе.



"В нашем случае – мы должны использовать Минские договоренности только для того, чтобы у нас воцарилась "тишина" и не было огня на линии разграничения и получить пленных. Все остальное - сначала граница, а после того выборы демократическим способом, как это принято во всем мире, а не как считают террористические организации "ЛНР" и "ДНР" и государство, финансирующее терроризм - РФ. Относительно "особого статуса Донбасса" – я думаю, такого законопроекта не будет. Единственное, что возможно, после того, как мы вернем людей и территории, свободная экономическая зона для того, чтобы финансировать и восстановить Донбасс", - подытожил нардеп.



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