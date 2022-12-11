Госпожа Меркель сказала, что "Минские договоренности" были задуманы для того, чтобы дать Украине время укрепиться.

Здесь можно было продолжить, что "Северный поток" строился для того, чтобы Украина прогрессировала в направлении "зеленой" энергетики и перестала зависеть от транспортировки российского газа. Так же госпожа Меркель должна добавить, что она заблокировала предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2008 году, чтобы мы не расслаблялись и стремительно развивали сектор нацбезопасности в расчете только на собственные силы. Ну, чтобы круче были.

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Госпожа Меркель могла бы добавить, что крупный бизнес с Россией нужен для того, чтобы отвлекать российских олигархов от поддержки агрессивной внешней политики кремлевского фюрера.

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Заботливая логика. А еще госпожа Меркель могла бы добавить, что крупный бизнес с Россией нужен для того, чтобы отвлекать российских олигархов от поддержки агрессивной внешней политики кремлевского фюрера.

Весь этот маразм выглядит точно так же, как размышления, что вору надо дать возможность безнаказанно украсть, потому что иначе он кого-то убьет.

P.S. По моему твердому убеждению «Минские договоренности» не пропихали, потому что поняли, что оно не залезет.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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