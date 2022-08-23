Об этом Зеленський сказал на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Мы понимали намеки и сигналы, что нужно перейти к вопросу завершения (войны) и начать говорить с РФ. Но к режиму прекращения огня мы не готовы. Мы объяснили, что Минска-3, Минска-5 или Минска-7 не будет. Мы в эти игры играть не будем... потому, что это ловушка. Украина и так потеряла часть своих территорий. Стабилизировать ситуацию там, где находятся сейчас украинские войска, чтобы как-то успокоить РФ, - этим Украина заниматься не будет", - заявил он.

Также он добавил, что зима не пугает украинских воинов, ведь к тому времени мы хотим многого достичь.

Главной причиной, почему Украина сейчас вынуждена воевать с Россией, Зеленский назвал то, что ей в 2014 году вовремя не "дали по зубам" за оккупацию Крыма.

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