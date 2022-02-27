Минск собирается на антивоенную акцию под Генштабом. Легендарный командир обратился к солдатам и офицерам
Все демократические силы Беларуси призывают белорусов сегодня, 27 февраля 2022 года, собраться в 17:00 в Минске возле Генерального штаба (Коммунистическая, 1)
Об этом сообщает информационный портал Хартия'97.
Участники акции будут призывать офицеров не принимать решения относительно совместного с Россией вторжения в Украину.
"Только офицеры теперь могут принять это решение, только командование может остановить наши войска", - говорится в анонсе.
В других городах – сбор на центральной площади и возле городских администраций.
Вдохновителем акции является подполковник запаса командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик, который обратился к белорусским военным и призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину.
"Не хочу лезть в политику, политика всегда была мне далекой. Но любому мыслящему человеку должно быть понятно по меньшей мере три вещи.
Первое: Украина никогда не угрожала Беларуси и не угрожает сейчас.
Второе: никаких наркоманов, националистов в украинской власти нет. А если бы они и были, они были избраны на свободных, демократических выборах.
Третье: никаких правовых оснований врываться на территорию Украины у белорусских вооруженных сил нет. Тем более что это прямо запрещает действующая Конституция", - пояснил подполковник.
"Это не наша война. Вы не будете защищать свою родину, свой дом, свою семью. Вы не обретете в этом конфликте славы, а только позор, унижение, кровь, смерть и положение нации-изгоя для всего белорусского народа на десятилетия. Братья, найдите способ не участвовать в этом грязном деле. Родители-командиры, вы сможете жить с тем, что положили пацанов ни за что? Как вы будете смотреть в глаза матерям, которые отдали вам своих сыновей?" - подытожил Валерий Сахащик.
- Напомним, есть предварительная информация о якобы готовности самопровозглашенного белорусского правителя Александра Лукашенко приобщить подчиненные ему вооруженные силы (в частности, силы спецопераций) к российской интервенции в Украине. Причина – нехватка бойцов у россиян.
- С подобным предложением, как уже сообщалось, Кремль выходил и на руководство Казахстана, но там Москве было отказано.
- Кроме того, основные силы россиян, которые сейчас задействованы против города Киева, наносят воздушные удары или двигаются колоннами на украинскую столицу именно с территории Беларуси.
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