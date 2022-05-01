Минреинтенрации будет регулярно предупреждать украинцев о минной опасности

Об этом сообщил Правительственный портал.



В заявлении говорится, что Минреинтеграции вместе с мобильными операторами продолжает предупреждать граждан о минной опасности. Информационная кампания призвана увеличить аудиторию и ознакомить украинцев с правилами поведения с взрывоопасными предметами и предотвратить травмы гражданских.



"Отныне указанное смс-информирование будет регулярным. Напоминание следующего содержания: "Осторожно: мины! Минреинтеграции сообщает о необходимости соблюдения правил обращения с взрывоопасными предметами! В случае обнаружения подозрительного предмета – не трогайте, предупредите окружающих об опасности, сообщите о находке по номерам телефона: 101, 102 или 112. Берегите себя!", - отметили на Правительственном портале.

14 апреля Минреинтеграции запустило смс-информирование об опасности мин и взрывоопасных предметов.

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