Минреинтеграции запустило бесплатные автобусы от КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" до админграницы с оккупированным Крымом

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции .

С 14 февраля 2022 года на КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чонгар" обеспечено функционирование специального маршрута, который будет функционировать ежедневно с 8:00 до 18:00. Автобусные перевозки будут производиться в пределах подконтрлольнойправительству Украины от КПВВ до админкордона и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в первую очередь услуга ориентирована на лиц с инвалидностью, пожилых людей, беременных женщин, граждан с детьми и других маломобильных групп. Следовательно, в автобусах есть спецоборудование для перевозки пассажиров на инвалидных колясках. Также в салоне есть электронная панель для информирования пассажиров.

















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