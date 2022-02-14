Минреинтеграции запустило бесплатные автобусы от КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" до админграницы с оккупированным Крымом
Государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление", входящее в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, запустило бесплатные автобусные перевозки для людей, пересекающих административную границу между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции .
С 14 февраля 2022 года на КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чонгар" обеспечено функционирование специального маршрута, который будет функционировать ежедневно с 8:00 до 18:00. Автобусные перевозки будут производиться в пределах подконтрлольнойправительству Украины от КПВВ до админкордона и в обратном направлении", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в первую очередь услуга ориентирована на лиц с инвалидностью, пожилых людей, беременных женщин, граждан с детьми и других маломобильных групп. Следовательно, в автобусах есть спецоборудование для перевозки пассажиров на инвалидных колясках. Также в салоне есть электронная панель для информирования пассажиров.
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