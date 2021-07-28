2,4 млн гривен перечислены на счета 24 граждан из 57, признанных Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.
В пресс-службе заявили, что пока все 57 граждан, которые на указанном заседании признаны комиссией политзаключенными, получили единоразовую денежную помощь.
Минреинтеграции выплатило по 100 тыс. грн помощи 24 экс-узникам Кремля
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выплатило по 100 000 грн 24 бывшим политзаключенным РФ
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
2,4 млн гривен перечислены на счета 24 граждан из 57, признанных Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.94
- Актуальное
- Важное