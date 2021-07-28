Минреинтеграции выплатило по 100 тыс. грн помощи 24 экс-узникам Кремля

2,4 млн гривен перечислены на счета 24 граждан из 57, признанных Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.



В пресс-службе заявили, что пока все 57 граждан, которые на указанном заседании признаны комиссией политзаключенными, получили единоразовую денежную помощь.