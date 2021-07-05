Минреинтеграции выплатило по 100 тыс. 33 экс-узникам Кремля
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выплатило 33 освобожденным из плена украинцам по 100 тыс грн
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
3,3 млн грн перечислены на счета 33 граждан из 57, которые 3 июня признаны комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России.
После поступления необходимых документов, материальную помощь получат еще 24 экс-узника Кремля.
"Минреинтеграции продолжает работу по упрощению механизма оказания помощи гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации (незаконно осужденным, военнопленным)", - говорится в сообщении.
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