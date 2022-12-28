Минреинтеграции утвердило новый перечень временно оккупированных территорий и тех, где прошли боевые действия

Об этом сообщили в пресс- службе Минреинтеграции .

Перечень №1369 был утвержден в декабре этого года приказом Минреинтеграции по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Территории, которые внесены в перечень, разделены на две категории: оккупированные Российской Федерацией и такие, на которых ведутся или велись боевые действия. В свою очередь, перечень категорий, на которых ведутся или велись боевые действия, разделен на две подкатегории: территории возможных или активных боевых действий.

Отмечают, что в список ретроспективно включены территории, на которых велись боевые действия и которые были временно оккупированы с 24 февраля 2022 года. На этих территориях боевые действия и временная оккупация уже завершились.

В соответствии с новым перечнем вошли территории Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева.

На основе этого перечня внутриперемещенным лицам будут осуществлять выплаты. Также право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, расположенных на территориях, оккупированных российской федерацией и на которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий).

Список не является фиксированным. Он регулярно обновляется. Если человек зарегистрирован в одной из областей из перечня, но не может найти в нем свою территорию, рекомендуют обратиться в соответствующую военную администрацию и уточнить информацию.

"Обращаем внимание, что утвержденный перечень будет применяться, в частности, для организации выплат внутренне перемещенным лицам, проведения приватизации государственного имущества, упрощенного поступления в учебные заведения, ограничения и восстановления доступа к публичным электронным реестрам и т.д.", - отмечают в Минреинтеграции.

24 декабря Минреинтеграции отменило проверку актуального места проживания внутри перемещенных лиц.