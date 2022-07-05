Минреинтеграции разрабатывает маршруты для возвращения домой украинцев, депортированных в РФ

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Потребность содействовать возвращению в Украину граждан, незаконно депортированных в Россию или выезжающих с временно оккупированных территорий через Россию, привела 4 июля в Эстонию представителей Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины - заместитель министра Алексея Бородая и директора Национального информационного бюро Александра.

Ведь многие украинские возвращаются из России домой именно через страны Балтии, через Эстонию в частности. Следовательно, задача Минреинтеграции – создать им для этого возвращения соответствующие условия (документы, транспорт, логистику).

Представители Минреинтеграции посетили пограничный пункт пропуска в г. Нарве на границе между Эстонией и Россией, лично ознакомившись с условиями пересечения российско-эстонской границы. Также задачей должностных лиц является разработка транспортного маршрута от Нарвы до западной границы Украины, по которому украинцы будут возвращаться из РФ домой.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило дополнительный номер горячей линии для жителей временно оккупированных территорий и людей, находящихся за границей.

1 июля Кабмин разрешил внутренне перемещенным лицам стать на учет и начать получать выплаты без паспорта

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