Минреинтеграции разрабатывает маршруты для возвращения домой украинцев, депортированных в РФ
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывает маршруты, как депортированным в РФ украинцам будет удобнее вернуться домой
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Потребность содействовать возвращению в Украину граждан, незаконно депортированных в Россию или выезжающих с временно оккупированных территорий через Россию, привела 4 июля в Эстонию представителей Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины - заместитель министра Алексея Бородая и директора Национального информационного бюро Александра.
Ведь многие украинские возвращаются из России домой именно через страны Балтии, через Эстонию в частности. Следовательно, задача Минреинтеграции – создать им для этого возвращения соответствующие условия (документы, транспорт, логистику).
Представители Минреинтеграции посетили пограничный пункт пропуска в г. Нарве на границе между Эстонией и Россией, лично ознакомившись с условиями пересечения российско-эстонской границы. Также задачей должностных лиц является разработка транспортного маршрута от Нарвы до западной границы Украины, по которому украинцы будут возвращаться из РФ домой.
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