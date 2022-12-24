Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Отмечается, что теперь проверки мест обитания внутриперемещенных лиц будут проводить только после обращения правоохранительных органов. В частности, они могут проинформировать органы соцзащиты о подозрении о неправомерном получении помощи, после чего человека проинформируют по телефону о предстоящей проверке.

"Как государство мы обязаны проконтролировать целевое использование средств. Вместе с тем, не можем допустить, чтобы люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, находились под проверками или ошибочно этой помощи лишились. Сейчас, когда постоянно звучат воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства. Следует четко определить основания, по которым допускается проведение проверок", - подчеркнула вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Напомним, в Украине проводились проверки места жительства внутриперемещенных лиц. Если человек не живет там, где зарегистрирован как ВПЛ, его могут лишить выплат. Еспресо. Запад публиковало материал о внутренне перемещенных лицах: вынужденных переселенцев спросили, для чего ввели проверки ВПЛ и что об этом думают сами люди.

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