Об этом говорится на сайте Минреинтеграции.

"Освобождающаяся Херсонщина постепенно возвращается к нормальной жизни. На деоккупированных территориях активно восстанавливается критическая инфраструктура", - пишет пресс-служба.

По информации министерства, в Херсоне возобновлена работа двух мобильных операторов: Vodafone и Киевстара, уже работают 68 базовых и 3 передвижные станции в регионе, еще 3 базовые станции – в Херсоне.

Облэнерго работает над возобновлением энергоснабжения в областной центр: 30 ноября ОВА отчитывалась о восстновлении электричества у 65% бытовых потребителей. Однако из-за российских обстрелов херсонцы снова без света.

"В общей сложности на территории области работают 33 бригады Херсоноблэнерго - это 177 рабочих и 63 единицы техники. В настоящее время бригады ведут работы на линиях, питающих Высокополье, Большую Александровку, Нововоронцовку и Херсон", - сообщили в министерстве.

Газ появился у 608 абонентов сел Надеждовка и Миролюбовка.

Также Минреинтеграции отчитывается о возобновлении работы банков и почты, в Херсоне работают по три отделения ПриватБанка и Сбербанка.

"В целом в деоккупированной Херсонской области отделений банка уже четыре. 7 ноября возобновлена работа отделения в пгт Нововоронцовка по адресу: пер. Торговый, 3. Во всех отделениях работают банкоматы и терминалы самообслуживания", - информируют в министерстве.

Укрпочта снова может доставлять пенсии и другие социальные выплаты в Херсон и 77 населенных пунктов Херсонского и 10 Бериславского районов области.

Государственная миграционная служба также возобновила работу на освобожденной территории области: услуги предоставляются в Херсоне, Большой Александровке, Высокополье и Нововоронцовке.

Напомним, в течение суток 30 ноября ккупанты 34 раза обстреляли Херсонщину, разрушены частные и многоквартирные дома, один человек погиб, двое ранены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb