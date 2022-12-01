Минреинтеграции отчитывается о восстановлении инфраструктуры в Херсоне: снова работают банки, почта и ГМСУ
Министерство реинтеграции сообщило о возобновлении работы госбанков, почты, миграционной службы и мобильных операторов в деоккупированном Херсоне
Об этом говорится на сайте Минреинтеграции.
"Освобождающаяся Херсонщина постепенно возвращается к нормальной жизни. На деоккупированных территориях активно восстанавливается критическая инфраструктура", - пишет пресс-служба.
По информации министерства, в Херсоне возобновлена работа двух мобильных операторов: Vodafone и Киевстара, уже работают 68 базовых и 3 передвижные станции в регионе, еще 3 базовые станции – в Херсоне.
Облэнерго работает над возобновлением энергоснабжения в областной центр: 30 ноября ОВА отчитывалась о восстновлении электричества у 65% бытовых потребителей. Однако из-за российских обстрелов херсонцы снова без света.
"В общей сложности на территории области работают 33 бригады Херсоноблэнерго - это 177 рабочих и 63 единицы техники. В настоящее время бригады ведут работы на линиях, питающих Высокополье, Большую Александровку, Нововоронцовку и Херсон", - сообщили в министерстве.
Газ появился у 608 абонентов сел Надеждовка и Миролюбовка.
Также Минреинтеграции отчитывается о возобновлении работы банков и почты, в Херсоне работают по три отделения ПриватБанка и Сбербанка.
"В целом в деоккупированной Херсонской области отделений банка уже четыре. 7 ноября возобновлена работа отделения в пгт Нововоронцовка по адресу: пер. Торговый, 3. Во всех отделениях работают банкоматы и терминалы самообслуживания", - информируют в министерстве.
Укрпочта снова может доставлять пенсии и другие социальные выплаты в Херсон и 77 населенных пунктов Херсонского и 10 Бериславского районов области.
Государственная миграционная служба также возобновила работу на освобожденной территории области: услуги предоставляются в Херсоне, Большой Александровке, Высокополье и Нововоронцовке.
- Напомним, в течение суток 30 ноября ккупанты 34 раза обстреляли Херсонщину, разрушены частные и многоквартирные дома, один человек погиб, двое ранены.
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