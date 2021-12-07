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Минреинтеграции определило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу с оккупированным Крымом

7 декабря, 2021 вторник
16:13
Общество КПВВ "Каланчак" на админчерте с временно оккупированным Крымом

Во вторник, 7 декабря, вступил в силу приказ №258 Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, определяющий перечень товаров, которые можно или запрещено перевозить через административную границу с оккупированным Крымом

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Приказ определяет, что к перечню личных вещей, разрешенных к перемещению через админграницу с Крымом, относятся товары, имеющие признаки употребления, а также другие товары, перемещаемые как личные вещи в ручной клади и в сопровождающем багаже.

Приказ устанавливает следующие ограничения стоимости/веса/количества при перемещении других товаров, которые не имеют признаков использования и перемещаются как личные вещи через административную границу в ручной клади и сопровождающем багаже физического лица:

- с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию - без ограничений;

- с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории - суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. грн и/или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты - не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары - не более 2 единиц каждого наименования).

Физическое лицо может перемещать через админграницу наличные в сумме, не превышающей 100 тыс. грн, или эквивалент в иностранной валюте по курсу, определенному НБУ на день пересечения админграницы. Если сумма будет превышать 100 тыс. грн, лицо должно предоставить подтверждающий документ о происхождении средств.

Среди запрещенных для перевозки товаров, в частности:

  • оружие и боеприпасы, а также их части, муляжи таких устройств и предметов, пейнтбольные ружья и другое военное снаряжение;
  • холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества;
  • электроудочки, сети из лески, охотничьи капканы;
  • полезные ископаемые;
  • строительные материалы (древесина, камень, цемент, блоки, кирпич).

Ознакомиться с полным перечнем товаров можно по ссылке.

  • Напомним, 1 декабря на админгранице с оккупированным Крымом открылись пункты вакцинации от COVID-19.
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