Минреинтеграции определило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу с оккупированным Крымом

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Приказ определяет, что к перечню личных вещей, разрешенных к перемещению через админграницу с Крымом, относятся товары, имеющие признаки употребления, а также другие товары, перемещаемые как личные вещи в ручной клади и в сопровождающем багаже.

Приказ устанавливает следующие ограничения стоимости/веса/количества при перемещении других товаров, которые не имеют признаков использования и перемещаются как личные вещи через административную границу в ручной клади и сопровождающем багаже физического лица:

- с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию - без ограничений;

- с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории - суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. грн и/или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты - не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары - не более 2 единиц каждого наименования).



Физическое лицо может перемещать через админграницу наличные в сумме, не превышающей 100 тыс. грн, или эквивалент в иностранной валюте по курсу, определенному НБУ на день пересечения админграницы. Если сумма будет превышать 100 тыс. грн, лицо должно предоставить подтверждающий документ о происхождении средств.



Среди запрещенных для перевозки товаров, в частности:

оружие и боеприпасы, а также их части, муляжи таких устройств и предметов, пейнтбольные ружья и другое военное снаряжение;

холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества;

электроудочки, сети из лески, охотничьи капканы;

полезные ископаемые;

строительные материалы (древесина, камень, цемент, блоки, кирпич).

Ознакомиться с полным перечнем товаров можно по ссылке.