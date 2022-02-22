Минреинтеграции обнародовало алгоритм действий для жителей ОРДЛО, планирующих вернуться из оккупации

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем необходимым – жильем, едой, медикаментами, всем, что нужно, людей, которые примут решение покинуть территорию ОРДЛО", – подчеркнула вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

На фоне обострения ситуации на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и незаконного признания РФ псевдогосударственных террористических образований в ОРДЛО, актуализировался вопрос о гуманитарной поддержке граждан, решивших вернуться с ВОТ на подконтрольные Украине территории, отметили в Минреинтеграции.

Гражданам, проживающим на временно оккупированных РФ районах востока Украины и собирающимся переехать на подконтрольную Киеву территорию, следует помнить:

1. Находясь на ВОТ или уже по прибытии на подконтрольную украинскому Правительству территорию (перейдя КПВВ на линии разграничения или пункт пропуска на границе с РФ) можно обратиться за помощью на "горячие" телефонные линии.

2. Следует связываться по номеру, соответствующему той области, в которой человек находится.

3. В телефонном режиме необходимо сообщить на "горячую" линию оперативной дежурной службы гражданской защиты свое местонахождение (КПВВ, населенный пункт, другие ориентиры или данные геолокации) и конкретизировать, какая именно помощь нужна. Дежурные "горячих" линий проинструктируют, как действовать, куда двигаться, если речь идет о самостоятельном прибытии к месту временно предоставления жилья, пункта питания или медицинской помощи.

Номера "горячих" линий службы гражданской защиты: Луганская область - 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00 Донецкая область - 062-645-82-82, 050-347- 90-70 Харьковская область – 057-700-30-90.

Минреинтеграции сообщило, что идет процесс наработки правительством и местными властями решения практических проблем, возникающих в процессе перемещения с ВТО граждан, ищущих убежища на контролируемой правительством Украины территории.

Есть неправительственные организации, которые тоже могут помочь лицам, перемещающимся с ВОТ:

"Восток SOS". Основные контакты по общим вопросам: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86. Также можно заполнить онлайн-форму на получение помощи;

"Донбасс SOS" оказывает информационную и юридическую помощь ВПЛ и гражданскому населению на неподконтрольных территориях. Горячая линия: 0800309110;

"Право на защиту" Офисы есть в Северодонецке, Славянске, Бахмуте, Мариуполе, Курахово, Днепре, Запорожье и Харькове. Горячая линия для помощи ВПЛ: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90;

Гуманитарная миссия "Пролисок" помогает с вещами первой необходимости, юридическими консультациями. Горячая линия: (093) 202 22 32;

"Датский совет по вопросам беженцев" помогает в гуманитарных вопросах, связанных с пересечением линии разграничения. Контактный центр бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103

"Красный крест" в Украине – помогает ВПЛ. Контакты: Луганская обл. – 050 267 43 57; Донецкая обл. – 050 450 69 90, 062 646 03 33.