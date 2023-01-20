Минреинтеграции исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий

Об этом Минреинтеграции проинформировало в телеграмме.

"Приказом от 13 января 2023 № 14 внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили: приказ зарегистрировал Минюст Украины 16 января 2023 года.

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в конце декабря приняло новый перечень территорий, которые считаются временно оккупированными или на которых ведутся или велись боевые действия. Столица была включена в перечень.

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