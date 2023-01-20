Минреинтеграции исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий
Согласно приказу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий от 13 января Киев исключили из перечня городов, где возможны боевые действия
Об этом Минреинтеграции проинформировало в телеграмме.
"Приказом от 13 января 2023 № 14 внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили: приказ зарегистрировал Минюст Украины 16 января 2023 года.
- Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в конце декабря приняло новый перечень территорий, которые считаются временно оккупированными или на которых ведутся или велись боевые действия. Столица была включена в перечень.
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