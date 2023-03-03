Минреинтеграции инициирует постановление о принудительной эвакуации детей из районов боевых действий
Министерство реинтеграции Украины предлагает принудительно эвакуировать детей из зоны боевых действий и вооруженных конфликтов
Об этом сообщили в Минреинтеграции .
"Власти должны взять на себя ответственность за безопасность детей в районах ведения боевых действий!" - заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Постановление предусматривает разрешение областным военным администрациям (ОВА) принимать решение о проведении принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Делать это можно по согласованию с органами военного командования и Коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации.
Принудительно будут эвакуировать детей с их родителями или с заменяющими родителей.
В Минреинтеграции подчеркивают, что такие решения могут приниматься в отношении отдельных населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия. В то же время родителям не разрешают отказаться от обязательной эвакуации.
"Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство!" – подчеркнула Верещук.
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