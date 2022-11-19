Минреинтеграции доставило более 100 тонн продуктов маломобильным переселенцам
Министерство реинтеграции совместно с продовольственной программой ООН направило гуманитарную помощь более 5 тыс. маломобильных переселенцев, которые сейчас живут в специализированных учреждениях
Об этом говорится в телеграмме Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Известно, что сейчас идет совместная гуманитарная миссия Минреинтеграции и Всемирной продовольственной программы ООН.
Учреждения обеспечивают продуктовыми наборами заведения, где живут маломобильные внутренне перемещенные лица, эвакуированные из опасных регионов.
Министерство отчитывается, что доставлено более 100 тонн продуктов для около 5 тысяч граждан, проживающих в 150 специализированных учреждениях.
"Да, социальные и медицинские учреждения Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областей, где нашли убежище старики и маломобильные люди, получили более 100 тонн помощи. В ближайшее время продукты доставят соответствующим заведениям Закарпатья и Житомирщины", - говорится в тексте прессслужбы.
- Напомним, 17 ноября " Эспрессо.Запад " сообщило , что в "Мукачевском профессиональном аграрном лицее имени Михаила Данканича" построят 11 модульных домиков для внутренне перемещенных лиц.
- Днем позже, 18 ноября, правительство поддержало предложение Минреинтеграции об обеспечении граждан, которые эвакуировались из районов активных боевых действий, жильем в санаторных заведениях за счет госбюджета.
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