Минреинтеграции доставило более 100 тонн продуктов маломобильным переселенцам

Об этом говорится в телеграмме Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Известно, что сейчас идет совместная гуманитарная миссия Минреинтеграции и Всемирной продовольственной программы ООН.

Учреждения обеспечивают продуктовыми наборами заведения, где живут маломобильные внутренне перемещенные лица, эвакуированные из опасных регионов.

Министерство отчитывается, что доставлено более 100 тонн продуктов для около 5 тысяч граждан, проживающих в 150 специализированных учреждениях.

"Да, социальные и медицинские учреждения Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областей, где нашли убежище старики и маломобильные люди, получили более 100 тонн помощи. В ближайшее время продукты доставят соответствующим заведениям Закарпатья и Житомирщины", - говорится в тексте прессслужбы.

Напомним, 17 ноября " Эспрессо.Запад " сообщило , что в "Мукачевском профессиональном аграрном лицее имени Михаила Данканича" построят 11 модульных домиков для внутренне перемещенных лиц.

Днем позже, 18 ноября, правительство поддержало предложение Минреинтеграции об обеспечении граждан, которые эвакуировались из районов активных боевых действий, жильем в санаторных заведениях за счет госбюджета.

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