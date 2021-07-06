Минрегион проведет инвентаризацию водных и лесных ресурсов
Министерство развития общин и территорий анонсировало проведение инвентаризации водных и лесных ресурсов, а также объектов коммунальной и госсобственности
Об этом сообщает Правительственный портал.
По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, в Украине будет проведена инвентаризация водных и лесных ресурсов, а также объектов государственной собственности, находящихся на территории общин.
"Согласно информации от Миндовкилля, Госводагентства и Гослесагентства по объектам поверхностных вод, основных характеристик лесничеств и территорий, которую они занимают, возникла необходимость проведения тщательной системной работы для получения достоверной информации о таких объектах и осуществлении мероприятий по их оцифровки" , - цитирует пресс-служба слова Чернышева.
В пресс-службе добавили, что Минрегион согласовал решение о создании комиссий на региональном уровне с привлечением представителей отраслевых министерств и других центральных органов исполнительной власти.
В свою очередь, заместитель Министра Вячеслав Негода отметил, что "задача сейчас - скоординировать работу, создать дорожную карту по каждому направлению и определить сроки выполнения. Для этого мы должны выяснить, какие есть проблемы, и что нужно сделать на уровне центральной власти".
Отметим, по итогам совещания участники согласовали решение о создании комиссий на региональном уровне с привлечением представителей отраслевых министерств и других центральных органов исполнительной власти.
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