Минрегион проведет инвентаризацию водных и лесных ресурсов

Об этом сообщает Правительственный портал.



По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, в Украине будет проведена инвентаризация водных и лесных ресурсов, а также объектов государственной собственности, находящихся на территории общин.



"Согласно информации от Миндовкилля, Госводагентства и Гослесагентства по объектам поверхностных вод, основных характеристик лесничеств и территорий, которую они занимают, возникла необходимость проведения тщательной системной работы для получения достоверной информации о таких объектах и осуществлении мероприятий по их оцифровки" , - цитирует пресс-служба слова Чернышева.



В пресс-службе добавили, что Минрегион согласовал решение о создании комиссий на региональном уровне с привлечением представителей отраслевых министерств и других центральных органов исполнительной власти.

В свою очередь, заместитель Министра Вячеслав Негода отметил, что "задача сейчас - скоординировать работу, создать дорожную карту по каждому направлению и определить сроки выполнения. Для этого мы должны выяснить, какие есть проблемы, и что нужно сделать на уровне центральной власти".

Отметим, по итогам совещания участники согласовали решение о создании комиссий на региональном уровне с привлечением представителей отраслевых министерств и других центральных органов исполнительной власти.