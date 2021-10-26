Минрегион начал реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго
Министерство развития общин и территорий начало процесс реструктуризации долгов предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) и водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ)
Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.
Согласно сообщению, ведомство начало работу по внесению предприятий отрасли в Реестр предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода, участвующих в процедуре урегулирования задолженности. Следующим шагом должно стать подписание договоров о реструктуризации задолженности.
По словам заместителя министра развития общин и территорий Натальи Хоцяновской, реструктуризация задолженности ТКЭ и ВКГ предусмотрена в меморандуме по поводу устойчивого прохождения отопительного сезона.
"На прошлой неделе правительство приняло постановление, которым созданы предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий и полноценной работы в этом направлении. В ближайшее время будут заключены договоры реструктуризации долгов за потребленные энергоносители", - цитирует пресс-служба Хоцяновской.
В пресс-службе отметили, что до 29 октября 2021 года в Реестр будут включены предприятия, счета которых арестованы и в соответствии с которыми действует активное исполнительное производство. Остальные предприятия будут включены в Реестр с 3 ноября 2021 года.
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