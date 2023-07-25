Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Минприроды России организует вывоз украинских детей из ТОТ Запорожской области

Минприроды России организует вывоз украинских детей из ТОТ Запорожской области

25 июля, 2023 вторник
14:08
Война с Россией

Министерство природы России вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий для "отдыха" на территории РФ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, российское Минприроды организовало "отдых" 77 детей с временно оккупированных территорий Запорожской области в Ставрополе.

Отмечается, что кроме Минприроды за вывоз украинских детей отвечает оккупационная администрация и педагоги Ставропольского государственного педагогического института. Они проводят "образовательные мероприятия" для украинских детей.

ЦНС отмечает, что "отдых" украинских детей оккупанты организуют для промывки мозгов под предлогом оздоровления. Многие такие дети уже не возвращают в Украину, ведь их вывозят часто без разрешения родителей, или же разрешение оккупанты получают с помощью давления.

В дальнейшем детей отдают либо родителям, если те поедут их забирать лично, либо опекунам.

В ЦНС также напомнили, что Россия с ноября 2022 года заблокировала выезд жителей временно оккупированных территорий в свободную Украину. Из-за огромного потока населения, бежавших от так называемых освободителей, россияне теперь удерживают в регионе людей как заложников, предлагая единственный вариант выезда в Россию для дальнейшей ассимиляции.

"То есть враг проводит политику геноцида в регионе", – констатируют в Центре нацсопротивления.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, уволили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр национального сопротивления сообщил , что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую Республику Калмыкию около 280 детей.

В понедельник, 17 июля, правительство Великобритании ввело новые санкции против россиян, причастных к незаконному вывозу детей с территории Украины. Это, в частности, министры культуры и просвещения России.

18 июля глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине.

Украина
Россия
оккупированные территории
Запорожская область
Читайте также:
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
24 июля, 2023 понедельник
В Кремле опровергли попадание российской ракеты в собор в Одессе и обвинили Украину
колаборант Луганщина Сватове
23 июля, 2023 воскресенье
На временно оккупированную Луганскую область россияне массово заселяют представителей малых народов РФ, - Гайдай
Дмитро Медведєв
24 июля, 2023 понедельник
"Не только хранилища, энергетика и нефтебазы": Медведев призвал РФ наносить удары по нестандартным целям в Украине
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
25 июля
15:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:59
Эксклюзив
Вблизи Старомайорского ВСУ имеют определенный успех, - пресс-офицер 128-й отдельной бригады Сил ТрО Курбатов
14:50
До 2030 года в США не будет хватать 67 тыс. работников по производству чипов, - промышленная группа
14:45
Алексей Навальный
Навальный назвал террориста Гиркина "политическим заключенным"
14:38
Главу МИД Китая, который месяц не появлялся на публике, уволили с должности
14:28
Армия РФ обстреляла Токаревку и Камышаны в Херсонской области: погибла женщина, еще одна получила ранения
14:27
Ученые впервые подробно описали ископаемый лес, найденный в Японии в 1994 году
14:16
В России началось судилище над 18 бойцами батальона "Айдар"
14:06
OPINION
Закупки для армии. Сериал продолжается
13:53
O.Torvald выпустили миниальбом "Голосовые" с аудиосообщениями из Бахмута
13:46
Со съемочной площадки фильма "Битлджус 2" Бертона похитили реквизиты
13:40
Устроил хранилище оружия под детской кроватью: СБУ сообщила о подозрении агенту РФ из Запорожья
13:35
Ученые предупредили, что аномальная июльская жара в Европе возможна каждые 10 лет
13:30
Мимо Земли пролетит астероид размером с авиалайнер
13:29
Коноплянка перешел в румынский клуб
13:22
В Украине приняли новую Стратегию развития финансового сектора
13:18
Производитель микросхем TSMC инвестирует $2,9 млрд в строительство завода на Тайване
13:14
Обновлено
В "Слуге народа" инициировали приостановление членства во фракции Аристова, который был замечен на Мальдивах
13:09
Обновлено
Украина нуждается в срочном усилении ПВО: Зеленский обсудил с премьером Британии ежедневные обстрелы Одессы и "зерновое соглашение"
13:07
"Дон Жуан из Жашкова": вышел официальный постер новой украинской драмеди
13:02
ЕС выделил новый транш для Украины на 1,5 млрд евро
12:56
Ирина Геращенко
Скандал с цензурой в соцсетях: "Евросолидарность" требует отчета главы СБУ
12:47
В Одессе произошла стрельба: неизвестные открыли огонь по автомобилю и устроили погоню
12:43
Перешли на сторону врага и выполняют боевые задания: девять экс-офицеров из Крыма подозреваются в госизмене
12:39
На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
12:38
Пресс-релиз
Украинские оружейники представляют свою продукцию на международной выставке в Стамбуле
12:30
На Сицилии закрыли аэропорт из-за лесных пожаров
12:24
В Украине приобрели крупнейшую партию реанимобилей за взносы доноров и партнеров UNITED24
12:12
РФ обвинила Украину в попытке атаковать военный корабль в Черном море
12:10
Президент Украины сменил состав Ставки. Подробности
12:08
ГУР перехватило доклад руководству РФ о целенаправленном срыве "зернового соглашения"
12:04
OPINION
Алексей Голобуцкий
Лукашенко боится "Вагнера"
11:49
Пошел на сотрудничество с оккупантами: СБУ задержала экс-чиновника Херсонской ОГА
11:41
Обновлено
В Киеве водитель сбил троих военных на блокпосту: один погиб, двое травмированы
11:35
Путина заранее предупредили о мятеже Пригожина, однако он оказался "парализованным" и не смог действовать решительно, - WP
11:35
Морские пехотинцы уничтожили российский вертолет Ка-52
11:35
Эксклюзив
В течение месяца ВСУ прогрызут линию обороны противника на юге, - экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий
11:22
Зеленский подписал закон об электронных акцизных марках на сигареты и алкоголь
11:08
Шойгу полетел в КНДР договариваться "об усилении военного сотрудничества"
11:02
Обзор
Путин оказался парализован во время мятежа, Россия заставляет мир умереть от голода. Акценты мировых СМИ 25 июля
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV