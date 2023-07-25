Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, российское Минприроды организовало "отдых" 77 детей с временно оккупированных территорий Запорожской области в Ставрополе.

Отмечается, что кроме Минприроды за вывоз украинских детей отвечает оккупационная администрация и педагоги Ставропольского государственного педагогического института. Они проводят "образовательные мероприятия" для украинских детей.

ЦНС отмечает, что "отдых" украинских детей оккупанты организуют для промывки мозгов под предлогом оздоровления. Многие такие дети уже не возвращают в Украину, ведь их вывозят часто без разрешения родителей, или же разрешение оккупанты получают с помощью давления.

В дальнейшем детей отдают либо родителям, если те поедут их забирать лично, либо опекунам.

В ЦНС также напомнили, что Россия с ноября 2022 года заблокировала выезд жителей временно оккупированных территорий в свободную Украину. Из-за огромного потока населения, бежавших от так называемых освободителей, россияне теперь удерживают в регионе людей как заложников, предлагая единственный вариант выезда в Россию для дальнейшей ассимиляции.

"То есть враг проводит политику геноцида в регионе", – констатируют в Центре нацсопротивления.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, уволили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр национального сопротивления сообщил , что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую Республику Калмыкию около 280 детей.

В понедельник, 17 июля, правительство Великобритании ввело новые санкции против россиян, причастных к незаконному вывозу детей с территории Украины. Это, в частности, министры культуры и просвещения России.

18 июля глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине.