"Миновал" ОГА, аэропорт и вокзалы: в Харькове задержали злоумышленника
СБУ задержала харьковчанина, сообщившего ложную информацию о заминировании минимум 14 объектов города
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
По информации следствия, в течение декабря 2021 года 39-летний мужчина, по меньшей мере, 14 раз заявил о минировании различных объектов: ОГА, аэропорта, апелляционного суда, ТРЦ, железнодорожных и автомобильных вокзалов.
Злоумышленником оказался специалист в ИТ-сфере, который посылал анонимные электронные письма через специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождение.
Его задержали по месту жительства после очередного уведомления о минировании.
Харьковчанин мотивировал свои действия личной неприязнью к украинской власти и правоохранительным и судебным органам.
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