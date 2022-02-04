"Миновал" ОГА, аэропорт и вокзалы: в Харькове задержали злоумышленника

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



По информации следствия, в течение декабря 2021 года 39-летний мужчина, по меньшей мере, 14 раз заявил о минировании различных объектов: ОГА, аэропорта, апелляционного суда, ТРЦ, железнодорожных и автомобильных вокзалов.



Злоумышленником оказался специалист в ИТ-сфере, который посылал анонимные электронные письма через специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождение.



Его задержали по месту жительства после очередного уведомления о минировании.



Харьковчанин мотивировал свои действия личной неприязнью к украинской власти и правоохранительным и судебным органам.

Напомним, в Харькове за сутки 13 января "минировали" 234 объекта. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb