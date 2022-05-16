Минометы, ствольная артиллерия, "грады": Россия за последнюю неделю активнее обстреливала Криворожье
Российские войска обстреливают из минометов, ствольной артиллерии и "градов" Криворожский район Днепропетровщины
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета, заместитель председателя Совета обороны области Николай Лукашук, пишет Радио свобода .
Он сообщил, что на Криворожье села Зеленодольской, Широковской и частично Апостоловской громад обстреливают из минометов, ствольной артиллерии и "градов".
Так, в ночь с 15 на 16 мая Широковскую громаду обстреляли из "ураганов" дважды, но обошлось без жертв – попали между селами. В течение дня 16 мая оккупанты также обстреливали позиции ВСУ на границе с Криворожским районом.
Зеленодольская и Широковская громады официально признаны пострадавшими от российской агрессии. Около 14 тыс. местных жителей эвакуировались отсюда в более безопасные места.
Села в Криворожском районе обстреливали в том числе запрещенными кассетными снарядами, всего в громадах Криворожья с начала полномасштабной войны обезвредили более 1,5 тысяч боеприпасов, отметил Лукашук.
По его словам, Днепропетровская область продолжает принимать внутренних переселенцев. Сейчас таких в области зарегистрировано 225 тыс. человек. Это переселенцы из соседних областей – Донецкой, Харьковской, Херсонской.
- Напомним, 15 мая оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии и минометов.
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