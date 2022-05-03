Минометный обстрел Сумщины происходил с территории россии, – Госпогранслужба
Минометные обстрелы пограничной территории Сумщины 3 мая совершены со стороны российского населенного пункта Локоть
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Зафиксировано 8 прилетов, вероятнее всего из 120-мм миномета. В результате указанного обстрела пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет", – отмечают пограничники.
- 3 мая после обеда глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о минометных обстрелах области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.71
- Актуальное
- Важное