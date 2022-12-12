Минометным огнем оккупанты уничтожают Херсон, - глава городского ВА
Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что враг разрушает объекты инфраструктуры, многоэтажные дома и частный сектор Херсона
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"После вражеских ударов, основная часть коммунальной техники Херсона была потеряна. По всему городу слышны страшные взрывы. Их были десятки за эту ночь. Продолжаются минометные и артиллерийские обстрелы. Горит не только техника, горят частные дома. Разрушаются объекты инфраструктуры и многоэтажные дома", – отметила Луговая.
Глава Херсонской городской военной администрации также добавила, что в городе уже не осталось безопасного участка.
"Недавно было разрушено родильное отделение. Ситуация в городе сложная, люди выезжают из города. Не хватает рабочих рук, чтобы ликвидировать последствия обстрелов. Но продолжают открываться магазины, работает отделение Укрпочты. Люди сплотились. Уже не осталось безопасного участка в Херсоне, опасность везде ", - подчеркнула Луговая.
- За сутки 10 декабря военные РФ 45 раз обстреляли территорию Херсонщины, в областном центре оккупанты попали в родильное отделение и инфраструктурный объект
- За 11 декабря войска РФ нанесли 2 ракетных и 11 авиационных ударов по позициям ВСУ вдоль линии столкновения и гражданской инфраструктуре, а также совершили более 60 обстрелов из РСЗО
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