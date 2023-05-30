Минометная батарея 47 ОМБр поблагодарила зрителей и читателей Еспресо за помощь в сборе на 2 тепловизора

По словам нашего коллеги из Еспресо, служащего в этой минометной батарее, эти тепловизоры уже помогают выполнять боевые задания на фронте.

"От нашей минометной батареи 47ОМБр безгранично благодарны всем украинчикам за помощь. Отдельная благодарность телеканалу "Эспрессо". Все вместе мы приближаем нашу победу в войне с Россией. Все будет Украина", - сказал он.

Напомним, сбор на два тепловизора был организован на телеканале и на всех платформах Еспресо 11 мая. Благодаря активной помощи украинцев – его закрыли за 6 дней 17 мая .

Фото: 47 ОМБр