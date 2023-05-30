Минометная батарея 47 ОМБр поблагодарила зрителей и читателей Еспресо за помощь в сборе на 2 тепловизора
Защитники из минометной батареи 47 отдельной механизированной бригады приобрели 2 тепловизора Hikmicro Falcon FH25 и поблагодарили зрителей и читателей Еспресо за помощь в сборе
По словам нашего коллеги из Еспресо, служащего в этой минометной батарее, эти тепловизоры уже помогают выполнять боевые задания на фронте.
"От нашей минометной батареи 47ОМБр безгранично благодарны всем украинчикам за помощь. Отдельная благодарность телеканалу "Эспрессо". Все вместе мы приближаем нашу победу в войне с Россией. Все будет Украина", - сказал он.
Напомним, сбор на два тепловизора был организован на телеканале и на всех платформах Еспресо 11 мая. Благодаря активной помощи украинцев – его закрыли за 6 дней 17 мая .
Фото: 47 ОМБр
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное