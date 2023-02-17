Минокружение: сброс россиянами воды из Каховского водохранилища может повлечь за собой экологическую катастрофу и оставить 1 млн украинцев без питьевой воды
Масштабный сброс российскими оккупантами воды из Каховского водохранилища может обернуться экологической в гуманитарной катастрофой для юга Украины
Об этом заявил на брифинге в "Медиацентре Украина-Укринформ" 17 февраля министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
"Ситуация, которая сегодня происходит на Каховском водохранилище: колоссальный спад уровня воды уже приводит к негативным последствиям, и мы понимаем риски в дальнейшем. Если нормальный уровень Каховского водохранилища 16 метров, то сегодня это 13,83 метра. Это в дальнейшем может привести к того, что более 1 миллиона украинцев останутся без питьевой воды. А снижение уровня ниже 12 метров приведет к экологической катастрофе, поскольку большое количество биоразнообразия мы просто потеряем", - сказал министр.
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"Такие действия России фактически являются еще одной попыткой ядерного терроризма, потому что под угрозой может стать охлаждение реакции Запорожской АЭС", – отметил Стрелец.
Кроме того, министр также выразил уверенность в том, что комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс, тесно сотрудничающий с Минокружающей средой и присутствовавший на брифинге, поможет вынести этот вопрос на высокий международный политический уровень для осуждения агрессора за его действия. .
- 5 февраля эксзаместитель генерального директора Киевской государственной региональной телерадиокомпании (КГРТРК) по вопросам радиовещания Григорий Южда сообщил, что Каховское водохранилище обмелело на 1,4 м из-за подрыва россиянами шандоров на ГЭС во время отступления с правобережья.
- В четверг, 16 февраля, на оккупированном Россией берегу Каховского водохранилища поднялся большой столб дыма, вероятно, в результате масштабного взрыва.
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