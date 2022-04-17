Минобразования Украины пересмотрит место России в школьных программах по истории и литературе, - глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак
Украинскую программу пересмотрят в Минобразования, специальная комиссия должна решить, какие произведения русской литературы оставить, а какие убрать
Об этом сообщил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в эфире единого телемарафона.
"Есть классические произведения, которые изучает весь мир, есть Достоевский, Чехов или Толстой. Но вычищать то, что имеет какую-то пропагандистскую долю, - это будем делать. Классику, наверное, следует изучать", - сказал Бабак.
По его словам, "извлечение" будет касаться не только литературы, но и истории. Для этого есть профессиональные группы в Министерстве образования.
Кроме того, он сказал, что Украина полностью откажется от уроков русского языка в школах, потому что это может нарушить права детей национальных меньшинств.
- Напомним, Минобразования рекомендует школам самостоятельно выбрать дату завершения обучения .
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