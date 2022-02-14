Минобразования создаст рабочую группу для проверки работы Нацкомиссии по стандартам государственного языка
МОН провело совещание по решению проблемных вопросов организации работы Национальной комиссии по стандартам государственного языка и решило создать рабочую группу для проверки работы Комиссии
Совещание состоялось во исполнение поручения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает Укринформ.
К обсуждению присоединились специалисты Секретариата Кабинета министров, Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, представители МОН и члены Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
"Учитывая позицию членов Комиссии, решено инициировать создание межведомственной рабочей группы, которая будет выполнять комплексную проверку работы и состояние исполнительской дисциплины в работе Комиссии. По результатам совещания члены Комиссии получили рекомендации по добросовестному выполнению работы и возложенным на них функциям", - говорится в сообщении.
Справка: Нацкомиссию создали в 2019 году, ее целью является развитие украинского языка, а также его последовательная и научно обоснованная стандартизация. Нацкомиссия организует экзаменационный процесс по украинскому для граждан, стремящихся занять в Украине государственную должность и утверждает стандарты государственного языка - правописание и изменения к нему.
- Напомним, ранее Нацкомиссия по стандартам государственного языка заявила о рейдерском захвате в лице ряда членов комиссии и обратилась в Кабмин с просьбой провести расследование.
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