Минобразования рекомендует школам самостоятельно выбрать дату завершения обучения

Об этом говорится в приказе министра Сергея Шкарлета, сообщили в министерстве.

Школам рекомендуют:

самостоятельно определить день завершения образовательного процесса в учебном году;

уплотнить материал, обеспечивающий выполнение программ;

организовать самостоятельную учебную деятельность учащихся, дистанционно проведя с ними консультации.

Также ведомство обратилось к директорам и учителям с призывом обратить особое внимание на необходимость психологической поддержки учащихся.

Итоговая аттестация отменена – в случае необходимости учителя могут оценить знания детей дистанционно.

Минобразования отмечает, что в условиях военного положения важно обеспечить права учащихся и дать им возможность продолжать получать образование.

В частности, руководство заведений должно:

перевести школьников на следующий год обучения в установленном порядке;

выдать свидетельства или табели достижений;

выдать документы о получении образования.

Свидетельство может выдать школа по месту постоянного или временного проживания, в частности, частные учебные заведения, если ребенок зачислен в новую школу.