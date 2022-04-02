Минобразования рекомендует школам самостоятельно выбрать дату завершения обучения
Министерство образования и науки Украины рекомендует школам самостоятельно определить дату завершения учебного года в условиях войны
Об этом говорится в приказе министра Сергея Шкарлета, сообщили в министерстве.
Школам рекомендуют:
- самостоятельно определить день завершения образовательного процесса в учебном году;
- уплотнить материал, обеспечивающий выполнение программ;
- организовать самостоятельную учебную деятельность учащихся, дистанционно проведя с ними консультации.
Итоговая аттестация отменена – в случае необходимости учителя могут оценить знания детей дистанционно.
Минобразования отмечает, что в условиях военного положения важно обеспечить права учащихся и дать им возможность продолжать получать образование.
В частности, руководство заведений должно:
- перевести школьников на следующий год обучения в установленном порядке;
- выдать свидетельства или табели достижений;
- выдать документы о получении образования.
Свидетельство может выдать школа по месту постоянного или временного проживания, в частности, частные учебные заведения, если ребенок зачислен в новую школу.
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