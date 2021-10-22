Минобразования рекомендовало перевести на "дистанционку" учебные заведения

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Министерством здравоохранения МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - подчеркнул он.

В школах обучение будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

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