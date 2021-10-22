Минобразования рекомендовало перевести на "дистанционку" учебные заведения
В Украине из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Минобразования рекомендовало перевести на дистанционное обучение учреждения высшего образования, профессионального и последипломного образования
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Министерством здравоохранения МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - подчеркнул он.
В школах обучение будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.
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