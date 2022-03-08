Минобразования предлагает отменить ЗНО и ГНА в 2022 году из-за вторжения России
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил о предложении одноразового изменения алгоритмов по государственной итоговой аттестации для учащихся 11 класса и поступления в заведения высшего образования в 2022 году
Об этом сообщила пресс-служба ведомства .
"Учитывая правовой режим военного положения, вызванный военной агрессией РФ, предлагаем отменить сложение государственной итоговой аттестации (ГНА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам", – говорится в сообщении.
В Министерстве заявили, что предложение согласовано с профильным комитетом Совета, образовательным и родительским сообществами
"Такое решение непростое, но необходимо! Ведь наша главная задача снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хотя бы как-то смягчить", - подчеркнул Шкарлетт.
Он добавил, что отмена ВНО сегодня необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала и стимулирования обучения в Украине.
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