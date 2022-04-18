Минобразования позволило принимать первоклассников в школу без стандартного пакета документов

Об этом говорится в рекомендациях по зачислению в Украине детей в первый класс в условиях военного времени.

Согласно рекомендациям к заявлению одного из родителей (или совершеннолетнего) прилагаются: во-первых, копия свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность (при подаче копии проверяется оригинал). Во-вторых, нужно предоставить медицинскую справку по форме первичной учетной документации №086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра" (оригинал или копия).



Однако дети внутренне перемещенных лиц, имеющих соответствующие справки о взятии на учет, могут зачисляться в первый класс без одного или обоих этих документов, отмечает Министерство.



"В связи с военным положением во время приема документов необходимо учитывать, что дети (или один из родителей), имеющие справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, справку об обращении за защитой, удостоверение беженца, удостоверение нуждающегося в дополнительной защите или о предоставлении временной защиты, а также не имеющие одного или обоих документов, также зачисляются в учреждения общего среднего образования", - говорится в рекомендациях Минобразования.

Если у ребенка нет свидетельства о рождении, руководитель учреждения безотлагательно должен проинформировать орган опеки и попечительства для содействия в оформлении документа.



Если школа набрала максимальное количество потенциальных первоклассников, она должна предложить список школ, доступных и приближенных к месту жительства семьи, а также способствовать зачислению детей в избранные учебные заведения, отмечают в Министерстве.

Напомним, в первую неделю работы новую украинскую школу в Таллинне посетили 70 детей.



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