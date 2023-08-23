Минобразования получило €8,5 млн от ЕС на развитие заведений профобразования

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины .

МОН и Европейский инвестиционный банк заключили соглашение по внедрению проекта "Программа поддержки профессионально-технического образования в Украине". Предусматривается предоставление гранта в размере 8,5 млн евро.

Деньги будут направлены на помощь для производства и реализации закупок, а также на коммуникационные цели.

"Современная система профессионального образования – это необходимый шаг на пути к восстановлению Украины. Она должна быть инновационной, гибкой, инклюзивной, а также ориентированной на развитие человеческого потенциала. В то же время невозможно говорить о больших изменениях в системе без основательных, фактических изменений в самих профтехах. А поэтому финансирование от ЕС и ЕИБ будет направлено именно на реконструкцию и модернизацию непосредственно учреждений профессионального образования, что позволит создать фундамент для дальнейшей трансформации", – заявил министр образования и науки Украины Оксен Лесной.

Кроме кредитного соглашения ЕИБ на сумму 58 млн евро, заключенного в 2021 году, этот грант также будет способствовать финансированию проектов по строительству, обновлению и модернизации имеющихся учреждений профессионального образования, а также привлечению молодежи к профессиональному обучению.