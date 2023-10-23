Минобразования Израиля изъяло упоминания о Грете Тунберге из учебных материалов за ее выступления в поддержку Палестины
После публикации шведской экоактивистки Греты Тунберг в поддержку палестинцев в секторе Газы министерство образования Израиля решило удалить упоминания о ней из учебных материалов
Об этом сообщает Ynet со ссылкой на заявление министерства.
"ХАМАС - террористическая организация, убившая 1 400 невинных израильтян, включая детей, женщин и стариков, и похитила более 200 человек у Газы. Эта позиция лишает Грету Тунберг права быть образцом моральных и образовательных ценностей", - говорится в заявлении израильского минобразования.
Там подчеркнули, что Тунберг больше не имеет права использоваться в качестве модели для вдохновения и обучения израильских студентов.
- Напомним, известная шведская экоактивистка Грета Тунберг 20 октября объявила забастовку в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа и призвала к прекращению огня.
- Следует отметить, что в войне РФ против Украины Грета Тунберг поддержала нашу страну.
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