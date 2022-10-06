Минобороны ждет направления первых 150 тыс. мобилизованных россиян в Украину, - Резников
Министр обороны заявил, что в Украине ожидают направления первых 150 тысяч мобилизованных россиян, которых пришлют для пополнения понесших потери частей армии РФ
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Следующие 150 тыс. они будут готовить все-таки два-три месяца, а дальше уже будут принимать решение, как использовать", - сказал Резников.
Министр обороны Украины напомнил, что с 24 февраля РФ потеряла более 50 тыс. оккупантов, без учета раненых, которых "в два-три раза больше". Также Россия должна предоставить одежду, еду и оружие новобранцам.
Резников подчеркнул, что Генштаб подготовил планы по возможным действиям врага. Сейчас в Украине наращивают выпуск вооружения и боеприпасов, однако необходимо и дальнейшее увеличение помощи от международных партнеров: "Чтобы достойно встретить это очередное нашествие орды".
"Нам очень аплодируют за две наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать нам поддержку", – добавил Резников.
Глава Минобороны напомнил об очередном Рамштайне на следующей неделе в Брюсселе и встрече министров обороны.
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