Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Следующие 150 тыс. они будут готовить все-таки два-три месяца, а дальше уже будут принимать решение, как использовать", - сказал Резников.

Министр обороны Украины напомнил, что с 24 февраля РФ потеряла более 50 тыс. оккупантов, без учета раненых, которых "в два-три раза больше". Также Россия должна предоставить одежду, еду и оружие новобранцам.

Резников подчеркнул, что Генштаб подготовил планы по возможным действиям врага. Сейчас в Украине наращивают выпуск вооружения и боеприпасов, однако необходимо и дальнейшее увеличение помощи от международных партнеров: "Чтобы достойно встретить это очередное нашествие орды".

"Нам очень аплодируют за две наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать нам поддержку", – добавил Резников.

Глава Минобороны напомнил об очередном Рамштайне на следующей неделе в Брюсселе и встрече министров обороны.