Минобороны заявило, что взимает 456 млн гривен с недобросовестного поставщика сухпаев

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что юридической службой Министерства обороны Украины постоянно принимаются меры по защите интересов государства в судах в случаях ненадлежащего выполнения контрагентами условий договоров на поставку товаров для нужд ВСУ, в частности, продуктовых наборов для военнослужащих.

На этот раз речь идет о частной компании, с которой Министерством обороны Украины заключен договор за 3 недели с начала полномасштабного вторжения России - 14 марта 2022 для обеспечения Киевского гарнизона.

Компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года Минобороны Украины подало иск к предприятию о взыскании предварительной оплаты и пени на общую сумму 456,660 млн грн (430 млн – сумма договора, 26,660 млн – пеня).

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В феврале 2023 года, определением Хозяйственного суда города Киева к участию в деле привлечен Офис генерального прокурора.

В мае 2023 года Министерством обороны Украины совместно с органами прокуратуры принято решение о подаче искового заявления о признании недействительным с момента заключения дополнительного соглашения к вышеуказанному договору.

Отмечается, что вчера, 1 сентября, по результатам слаженной работы юридической службы Министерства обороны Украины и Офиса генерального прокурора решением Хозяйственного суда города Киева исковые требования удовлетворены, дополнительное соглашение признано недействительным.

В ведомстве отметили, что 6 сентября будет рассмотрен иск Минобороны к компании по основному договору. А также отметили, что работа по защите интересов Министерства обороны Украины в судах продолжается.

Скандал с Резниковым

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ, еще в прошлом году.

По данным народного депутата, министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров