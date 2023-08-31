Минобороны заявило, что украинским СМИ предлагают информацию с целью дискредитации ВСУ

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны.

"Ряд редакций украинских СМИ независимо друг от друга сообщили министерству обороны о предложениях по обнародованию на их медиа-площадках информации, имеющей признаки спланированной кампании с целью дискредитации работы ведомства и ВСУ", - сообщает министерство.

В предложениях к СМИ речь шла о якобы закупке гаубиц за границей.

"Суть поступивших в редакцию текстов - идентичная. На этот раз в тексте, который предлагают редакциям, говорится о якобы закупке гаубиц у одной из стран-партнеров ЕС. Отмечаем – предлагаемая к распространению информация подается искаженно и носит манипулятивный характер", – утверждает министерство.

Ведомство призвало СМИ, получившие подобные предложения, обращаться за официальным комментарием, прежде чем принимать решение о публикации.

"Также в случае, если в будущем к редакциям будут обращаться с подобными предложениями, призываем проверять представленную информацию, обратившись к официальным источникам - министерству обороны Украины или Генеральному штабу ВСУ. Распространение недостоверной и/или искаженной информации о деятельности МОУ и ВСУ вредят обороноспособности страны и поддержке со стороны стран-партнеров. В свою очередь, гарантируем исчерпывающий ответ в письменном виде или в виде комментария уполномоченных лиц", - отмечает Минобороны.

Ранее разведка сообщила, что РФ готовит дискредитационные кампании об Украине в Германии, Франции, Израиле и США.