Минобороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями беспилотников
Министерство обороны Украины заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА, поскольку в 2023 году будет увеличивать закупки беспилотников для ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Отмечают, что на совместном совещании представителей Минобороны Украины, Генштаба Вооруженных Сил Украины и отечественных разработчиков и производителей БПЛА обсудили потребности и запросы украинской армии.
В этой связи Минобороны в 2023 году увеличит закупки БПЛА для украинских защитников. На этот сегмент планируется направить около 20 млрд грн.
Также в ходе встречи обсудили углубление сотрудничества с украинскими разработчиками и производителями БПЛА. Так, за последнее время было заключено 16 договоров с отечественными производителями беспилотников.
Процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии в Украине считается самой простой в Европе, поскольку длится не полтора-два года, а несколько недель. В частности, с ноября 2022 года по январь 2023 года Минобороны получило 75 заявок на БПЛА разных типов от украинских производителей. 13 из них уже получили кодификацию и утвердили технические условия, еще 3 типа беспилотников находятся на стадии кодификации.
- 27 января в Украине был создан координационный штаб для развертывания работы первой в мире ударной роты беспилотных летательных аппаратов.
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