Минобороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Отмечают, что на совместном совещании представителей Минобороны Украины, Генштаба Вооруженных Сил Украины и отечественных разработчиков и производителей БПЛА обсудили потребности и запросы украинской армии.

В этой связи Минобороны в 2023 году увеличит закупки БПЛА для украинских защитников. На этот сегмент планируется направить около 20 млрд грн.

Также в ходе встречи обсудили углубление сотрудничества с украинскими разработчиками и производителями БПЛА. Так, за последнее время было заключено 16 договоров с отечественными производителями беспилотников.

Процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии в Украине считается самой простой в Европе, поскольку длится не полтора-два года, а несколько недель. В частности, с ноября 2022 года по январь 2023 года Минобороны получило 75 заявок на БПЛА разных типов от украинских производителей. 13 из них уже получили кодификацию и утвердили технические условия, еще 3 типа беспилотников находятся на стадии кодификации.

27 января в Украине был создан координационный штаб для развертывания работы первой в мире ударной роты беспилотных летательных аппаратов.