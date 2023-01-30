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Минобороны заключило 16 госконтрактов с украинскими производителями дронов, - Резников

30 января, 2023 понедельник
12:47
война с Россией

После консультаций с Генштабом ВСУ и после испытаний Минобороны заключили 16 государственных контрактов с украинскими производителями беспилотников

Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он добавил, что в целом на сегодняшний день уже получены заявки от украинских производителей на 75 БПЛА разных типов.

По словам министра, в 2023 году Минобороны увеличит закупки БПЛА для Вооруженных сил Украины. На этот сегмент планируется направить около 20 млрд грн.

"Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения - воздух - земля - вода. Это и о корректировке артиллерии, и о задачах поражения врагу (ударные дроны), и о доставке боекомплекта, эвакуации раненых и т.д.", - написал Резников.

Как отметил министр, продолжаются совместные совещания представителей Минобороны, Генштаба ВСУ, отечественных разработчиков и производителей БПЛА. В частности, сегодня, 30 января, на заседании Координационного штаба по вопросам развития производства разведывательных и ударных дронов отечественных производителей обсудят предложения по усовершенствованию регуляторных процедур.

"В ближайшие дни я лично планирую встретиться с украинскими разработчиками и производителями БПЛА, после другой очень важной встречи в интересах Сил обороны", – сказал министр, отметив, что Украина может стать одним из мировых лидеров в этой сфере и должна быть готова не только защитить себя. , но и оказать помощь союзникам, "выполняя роль щита Европы на востоке".

"Поэтому наша цель – это и современная система ПВО и ПРО, и мощный флот с береговой обороной, и боевая авиация. Да, перед нами непростой вызов – повышение независимости ВПК (читать – обороноспособности Украины) из-за обеспечения украинской армии продукцией украинского производства", – подчеркнул Резников.

  • 26 января Резников отметил , что западные танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия, а в скором времени украинцам представят и разработки беспилотников.

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