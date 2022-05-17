Минобороны за апрель перечислило для выплат денежного довольствия военнослужащим 51,5 млрд гривен
Министерство обороны Украины перечислило 51,5 млрд гривен для выплат денежного довольствия военнослужащим за апрель
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в Медиацентре.
Она напомнила, что выплаты денежного довольствия в сфере обороны осуществляются в текущем месяце за предыдущий.
"Если мы говорим о перечислении денег Министерством обороны Украины в войска в мае, то речь идет о деньгах, которые начисляются за апрель", - отметила Анна Маляр.
Первый транш — выплата ежемесячного денежного довольствия, а второй — выплата дополнительного вознаграждения в связи с введением военного положения. (30 000 грн в месяц, если нет боев, и 100 000 грн в месяц военнослужащему, непосредственно участвующему в боях).
Отмечается, что воинские части должны отнести выплаты военнослужащим ориентировочно до 20 мая.
- Также Анна Маляр сегодня заявила , что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.
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