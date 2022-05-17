Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в Медиацентре.

Она напомнила, что выплаты денежного довольствия в сфере обороны осуществляются в текущем месяце за предыдущий.

"Если мы говорим о перечислении денег Министерством обороны Украины в войска в мае, то речь идет о деньгах, которые начисляются за апрель", - отметила Анна Маляр.

Первый транш — выплата ежемесячного денежного довольствия, а второй — выплата дополнительного вознаграждения в связи с введением военного положения. (30 000 грн в месяц, если нет боев, и 100 000 грн в месяц военнослужащему, непосредственно участвующему в боях).

Отмечается, что воинские части должны отнести выплаты военнослужащим ориентировочно до 20 мая.

Также Анна Маляр сегодня заявила , что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

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