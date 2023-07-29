Об этом сообщило издание Kyodo.

Известно, что девять из этих кораблей участвовали в совместных учениях в Японском море с 18 по 23 июля. В министерстве добавили, что они тщательно следят за их передвижениями.

Издание добавляет, что в прошлом году китайские и российские военные корабли совершили обход Японии, что вызвало критику Токио за "демонстрацию силы".

По данным министерства, китайские и российские корабли - эсминцы, фрегаты и суда обеспечения - находились примерно в 200 километрах юго-западнее острова Ребун на Хоккайдо около 15:00 в пятницу и до субботы двигались к востоку через пролив.