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Минобороны Японии: китайские и российские военные корабли прошли через пролив возле Хоккайдо

29 июля, 2023 суббота
09:32
Мир

Министерство обороны Японии заявило в субботу, что пять китайских и пять российских военных кораблей прошли через пролив Соя между Хоккайдо и Сахалином в Охотском море, вероятно, в связи с общим патрулированием в Тихом океане

Об этом сообщило издание Kyodo.

Известно, что девять из этих кораблей участвовали в совместных учениях в Японском море с 18 по 23 июля. В министерстве добавили, что они тщательно следят за их передвижениями.

Издание добавляет, что в прошлом году китайские и российские военные корабли совершили обход Японии, что вызвало критику Токио за "демонстрацию силы".

По данным министерства, китайские и российские корабли - эсминцы, фрегаты и суда обеспечения - находились примерно в 200 километрах юго-западнее острова Ребун на Хоккайдо около 15:00 в пятницу и до субботы двигались к востоку через пролив.

  • Япония и Франция в четверг, 27 июля, начали первые в истории совместные учения на истребителях в рамках усиления партнерства в области безопасности на фоне растущего военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Россия
Китай
Япония
Военные новости
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