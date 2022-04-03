Минобороны Японии ищет сотрудника для борьбы с фейками о войне РФ против Украины

Об этом пишет Japan Today .



По информации издания, Минобороны Японии пытается подготовиться к "гибридной войне" РФ по отношению к Украине. В министерстве испытывают кризис из-за роста количества ложной информации в интернете.



"Признавая, что необходимость борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями является критической проблемой безопасности, которая проявляется в украинском кризисе, министерство в апреле создает новую должность специалиста по надзору за такими вопросами, усиливая общение через Интернет", - говорится в сообщении.



Созданный специалист по вопросам информации будет называться старшим координатором глобальной стратегической разведки и работать в отделе оборонной разведки Бюро оборонной политики министерства. Он будет отслеживать и анализировать попытки влияния на общественное мнение со стороны РФ и Китая.



"Россия пытается ввести Украину в заблуждение, оправдывая свои военные действия. Точная информация становится все более важной, поскольку Китай может применить подобную тактику ведения войны во время чрезвычайных ситуаций с Тайванем, сказал чиновник", - отметили в Миноброне.

Напомним, Япония пересмотрит свою стратегию безопасности через российское вторжение в Украину.

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