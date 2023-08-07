Минобороны выиграло арбитраж против иностранного поставщика защитного снаряжения более чем на €2,2 млн
Министерство обороны Украины выиграло арбитраж против иностранного поставщика защитного снаряжения, нарушившего условия договора на поставку наколенников и налокотников для Сил обороны
Об этом информирует Минобороны.
Отмечается, что поставщик нарушил сроки поставки товара и его объем. Он поставил лишь около 11% от общего объема товара, прописанного в договоре. Минобороны в свою очередь должным образом выполнило свои обязательства по договору и оплатило стоимость товара в полном объеме.
"Иностранный поставщик неоднократно уведомлен о необходимости выполнения условий договора в максимально короткие сроки, однако товар так и не был поставлен в полном объеме", - подчеркнули в ведомстве.
Поэтому в марте 2023 года Минобороны подало иск в международный коммерческий арбитраж. В результате рассмотрения было принято решение в пользу Минобороны. Следовательно, поставщика обязали оплатить ведомству сумму свыше 2,2 млн евро. Также проценты годовых будут продолжать начисляться ежедневно до оплаты поставщиком своей задолженности перед Минобороны.
В ведомстве отметили, что при рассмотрении иска поставщик частично удовлетворил требование Минобороны по части неустойки.
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