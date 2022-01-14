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Минобороны впервые сформирует кадровый резерв для продвижения по службе

14 января, 2022 пятница
14:03

В Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины завершено оценивание военнослужащих по итогам 2021 года с выдачей заключений о соответствии их занимаемым должностям и определением перспектив дальнейшего служебного использования

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По его результатам теперь будет формироваться Резерв кандидатов для продвижения по службе и Кадровый резерв для продвижения по службе на должности, назначения на которые согласовываются с президентом Украины", - говорится в сообщении.

Кадровый резерв будет составлен впервые, сообщил департамент кадровой политики Министерства обороны Украины.

"А в перспективе его особенностью станет определение Комиссией Министерства обороны Украины по отбору кандидатов к назначению на должности рейтинга каждого военнослужащего из оценки его служебной деятельности с учетом дополнительных критериев деловых, моральных, профессиональных и индивидуальных качеств", - добавили в министерстве.

Согласно поручению президента Украины от 30.04.2021 №1520/у, представление на рассмотрение кандидатов на должности, назначения на которые согласовываются с президентом Украины, будет осуществляться по рейтинговому принципу, исключительно из числа лиц, зачисленных в Кадровый резерв. Одновременно такой же подход будет применен при формировании Резерва на остальные должности, комплектуемые лицами высшего офицерского состава. Кандидаты на должности, назначения на которые осуществляются президентом Украины, также будут рассматриваться Комиссией по отбору, по итогам работы которой будет формироваться рейтинговый список и направляться в Офис президента.

В Резерв, который утверждает министр обороны Украины, включаются следующие типовые должности:

- высшего офицерского состава, кроме должностей, назначения на которые осуществляется президентом Украины;

- офицерского состава, аппарата Министерства обороны Украины (независимо от штатно-должностной категории);

- офицерского состава Вооруженных сил Украины, воинских частей, учреждений, непосредственно подчиненных Минобороны со штатно-должностной категорией "полковник"

"В соответствии с нововведениями утверждение Резерва теперь будет происходить до 30 марта. Также ключевым отличием является предоставление права Главнокомандующему Вооруженными силами Украины утверждать Резерв, в который включаются должности в ВСУ со штатно-должностными категориями "полковник", кроме должностей, назначения на которые осуществляется министром" , - добавили в министерстве.

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