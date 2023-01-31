Министерство поддержало соответствующие рекомендации народных депутатов по итогам заседаний профильных парламентских комитетов, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook

Кроме того, по итогам совместного совещания Минобороны, Минэкономики, СБУ и ДБР, которое состоялось под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, решено создать совместную рабочую группу по изменению системы питания военнослужащих.

Министр сообщил, что уже дал соответствующие поручения:

осуществить анализ цен и процесса их формирования;

уменьшить срок контракта с поставщиками;

разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, переход к меню (рационам) с сохранением продуктового разнообразия, публикацию цен и т.д.

"Мы применим эти инструменты для повышения прозрачности закупок не только для питания, но и для вещевого имущества, ГСМ. Сейчас проводим проверку цен по всей номенклатуре. Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах", - заявил Алексей. Резников.

Кроме того, сообщил глава оборонного ведомства, в министерстве введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами.

Также на сайте Минобороны (впоследствии, когда будет создана такая возможность – и на Prozorro) по факту заключенного контракта будет обнародовано:

номер и дата заключения (для идентификации),

цена за единицу,

ссылки на публичные технические условия закупки (на сайте МО или в общем доступе для ГСМ, частично для питания и т.п.).

Министр также сообщил, что обратился к Комитетам ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и по антикоррупционной политике относительно проведения совместного совещания относительно механизмов изменений закупки, подотчетности и гражданского демократического контроля.

Также Алексей Резников направил более 20 приглашений в различные организации, специализирующиеся на антикоррупционной деятельности, отдельным представителям СМИ, осуществляющим расследование, и экспертам по оборонным реформам с предложением провести совместную встречу и обсудить необходимые шаги.

Напомним, информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях, 21 января обнародовало одно из украинских изданий.

В Минобороны назвали обвинения имеющими признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие ведется.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. 25 января уволен директор департамента закупок Хмельницкий.

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