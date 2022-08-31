Об этом сообщает в телеграме заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки" , – написала замминистра.

Минобороны и Генштаб не могут вводить какие-либо нововведения по постановке женщин на военный учет, ведь это установлено законом и имеет полномочия именно парламент.

"Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете", - заявила Маляр.

Впрочем, подчеркнула, что есть необходимость именно в специалистах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

В случае принятия изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", Генштаб прибавит к перечню военно-учетные специальности для женщин и сократит перечень потребностей, добавила замминистра.

"Еще раз напоминаю – речь идет о добровольной постановке на военный учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала – только с ее согласия", - подчеркнула Маляр.

Справка. Согласно приказу Минобороны №313, военнообязанными станут женщины со следующими специальностями:

Химия, химические технологии и инженерия; биология;

Инженерия программное обеспечение, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия;

пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

государственная безопасность;

транспортные технологии;

строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство;

авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;

электроника;

журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;

психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;

железнодорожный транспорт;

пожарная сохранность.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В то же время, в Западном межрегиональном управлении юстиции уверяют, что в военное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только по контракту и добровольно.

Вступившими в силу 12 июня 2022 года изменениями в закон о мобилизации расширен перечень категорий граждан с правом отсрочки от призыва на военную службу.

В Украине законодательство предусматривает взятие на военный учет женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную военно-учетной специальности из перечня Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

С 1 октября 2022 года женщины некоторых профессий будут браться на военный учет военнообязанных, но только с согласия.

Состоящие на военном учете могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

В ВСУ, по состоянию на 23 июля, служат более 38 тыс. женщин, из которых более 5 тыс. сейчас находятся на передовой.

Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла российские фейки о мобилизации женщин.

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