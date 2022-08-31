Минобороны внесло в Раду законопроект об урегулировании процедуры военного учета женщин
Министерство обороны Украины подало в Раду предложения по урегулированию вопроса постановки на военный учет женщин
Об этом сообщает в телеграме заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки" , – написала замминистра.
Минобороны и Генштаб не могут вводить какие-либо нововведения по постановке женщин на военный учет, ведь это установлено законом и имеет полномочия именно парламент.
"Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете", - заявила Маляр.
Впрочем, подчеркнула, что есть необходимость именно в специалистах медицины, радиотехники и пищевых технологий.
В случае принятия изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", Генштаб прибавит к перечню военно-учетные специальности для женщин и сократит перечень потребностей, добавила замминистра.
"Еще раз напоминаю – речь идет о добровольной постановке на военный учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала – только с ее согласия", - подчеркнула Маляр.
Справка. Согласно приказу Минобороны №313, военнообязанными станут женщины со следующими специальностями:
- Химия, химические технологии и инженерия; биология;
- Инженерия программное обеспечение, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия;
- пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
- учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- издательство и полиграфия;
- государственная безопасность;
- транспортные технологии;
- строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство;
- авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;
- электроника;
- журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
- психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
- железнодорожный транспорт;
- пожарная сохранность.
Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В то же время, в Западном межрегиональном управлении юстиции уверяют, что в военное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только по контракту и добровольно.
- Вступившими в силу 12 июня 2022 года изменениями в закон о мобилизации расширен перечень категорий граждан с правом отсрочки от призыва на военную службу.
- В Украине законодательство предусматривает взятие на военный учет женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную военно-учетной специальности из перечня Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.
- С 1 октября 2022 года женщины некоторых профессий будут браться на военный учет военнообязанных, но только с согласия.
- Состоящие на военном учете могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.
- В ВСУ, по состоянию на 23 июля, служат более 38 тыс. женщин, из которых более 5 тыс. сейчас находятся на передовой.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла российские фейки о мобилизации женщин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное