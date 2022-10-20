Минобороны Великобритании передаст Украине 25 тыс. комплектов зимней формы

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Поддержка Украины остается главным приоритетом министерства обороны. Мы помогаем Украине пополнять запасы для продолжения борьбы. Поскольку приближается зима, мы разрабатываем пакет для поддержки Украины в это время года, в который войдут 25 тысяч комплектов зимней формы. Так они (украинцы) будут более эффективными на поле боя, чем плохо подготовленные, плохо готовые и плохо вооруженные российские коллеги", – сказал Воллес.

Также министр добавил, что Лондон продолжит предоставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны "в свете продолжающихся и неизбирательных атак на гражданскую инфраструктуру".

"Мы гордимся, что являемся вторым крупнейшим донором военной помощи Украине. На прошлой неделе я объявил, что Британия передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО для защиты от российских ударов. Мы продолжаем поставлять оборудование высокого уровня для радиоэлектронной борьбы, дающее дополнительный уровень защиты против дальнобойных дронов и ракет", – сказал он.

Кроме того, Уоллес доложил Палате общин о своем внезапном визите в Вашингтон, а также сообщил об инциденте 29 сентября, когда российский истребитель выпустил ракету возле британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем.

Напомним, Германия планирует подготовить около 5 тысяч украинских военных к весне

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