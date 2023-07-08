Об этом говорится в субботнем обзоре Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что после затишья в июне Бахмут за последние семь дней "опять стал местом одних из самых интенсивных боев на фронте", во время которых украинские войска "уверенно продвигаются" как на север, так и к югу от города.

"Российские защитники, скорее всего, страдают из-за низкого боевого духа, сочетания разрозненных подразделений и ограниченной способности находить и поражать украинскую артиллерию", - отмечают аналитики.

Кроме этого, в обзоре указывается, что Москва, очевидно, считает "политически неприемлемой" сдачу украинским силам Бахмута – города, имеющего символический вес как одно из немногих достижений российских сил за последний год войны.

"Однако, по всей вероятности, (в России. – ред.) есть немного дополнительных резервов, которые можно было бы выделить для этого сектора", – констатируют в разведке Британии.

Город Бахмут в Донецкой области стал местом одного из самых ожесточенных противостояний сил Украины и России, пока в мае этого года российская сторона не объявила о якобы захвате населенного пункта.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у межи Донецкой и Запорожской областей. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, стягивают под Бахмут дополнительные силы с других направлений в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

3 июля Анна Маляр проинформировала, что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.

Также в субботу, 8 июля, сообщалось, что украинские военные достигли тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта